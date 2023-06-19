Украина выполнила два условия из семи для вступление в ЕС

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Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС
Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении страны в Евросоюз, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По информации издания, два чиновника ЕС сделали заявление о том, что Киев выполнил два пункта из семи критериев, которые нужны для того, чтобы Украина вступила в объединение. По словам собеседника агентства, в течение недели ЕС предоставит отчет по заявке Украины на участие в Союзе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина захотела стать энергохабом Европы.
По информации издания, два чиновника ЕС сделали заявление о том, что Киев выполнил два пункта из семи критериев, которые нужны для того, чтобы Украина вступила в объединение. По словам собеседника агентства, в течение недели ЕС предоставит отчет по заявке Украины на участие в Союзе.
Анастасия Крестьянова