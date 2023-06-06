Украина выступила с призывом из-за Каховской ГЭС

Фото: Фотобанк Московской области
«Подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия», - пишет МИД Украины.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский провел экстренное заседание СНБО из-за Каховской ГЭС.