Украина захотела ударить по России с нового фронта

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Председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаила Сарджвеладзе заявил, что на Украине имеют большой вес силы, желающие видеть во главе Грузии осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, передает Sputnik Грузия.
Напомним, глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Украины призывали Грузию открыть второй фронт против РФ. По его словам, с инициативой выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Вместе с ним на антироссийских действиях настаивал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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Екатерина Коршунова