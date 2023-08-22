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Украина запросила у США новое оружие для захвата Крыма

Forbes: Киев запросил у США ракеты JASSM, способные помочь в захвате Крыма
22 августа 2023, 06:44

Фото: iStock/e-crow

Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, так как считает, что с их помощью может захватить Крымский полуостров. Об этом пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.
«F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов», — пишет журналист.

Экс уверен, что без крылатых невидимок JASSM украинские лётчики не смогут полностью раскрыть потенциал переданных им истребителей F-16, а потому эта ракета уже находится в «виш-листе» украинских властей.


Как пишет РИА Новости, крылатые ракеты JASSM класса «воздух — земля» cозданы корпорацией Lockheed Martin для поражения как стационарных, так и мобильных целей в любых метеоусловиях в любое время суток. В качестве носителей ракеты используются стратегические бомбардировщики В-52Н, В-1В, В-2, F-15E, либо тактические истребители F-16 С и D, F/A-18, F-117, F-35 JSF.

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#ракета
#украина
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#сша
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Патрушев заявил о спасительной роли России
Патрушев: Роль России заключается в спасении мира от западного безумия
22 августа 2023, 07:18

Фото: kremlin.ru

Роль России заключается в спасении мира от безумия Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
«России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом», - прокомментировал ситуацию Патрушев.

По его словам, человечество, достигнув невероятных высот в плане экономического и технологического развития, утратило моральные и нравственные ориентиры. Россия же должна стать той страной, которая выведет мир на путь верных духовно-нравственных ценностей.

При этом, Патрушев считает, что страны-союзники поддержат Россию на этом сложном пути. 

Ранее Патрушев заявил, что победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира. 

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#россия
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Патрушев раскрыл, чем победа России послужит миру
Патрушев: Победа России на Украине поможет формированию полицентричного мира
22 августа 2023, 07:06

Фото: kremlin.ru

Победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальнего Востока России.
«Победа над неонацизмом на Украине, безусловно, будет способствовать формированию полицентричного и справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», - прокомментировал ситуацию Патрушев. 

Ранее Патрушев заявил, что Вооруженные силы Украины ведут атаки беспилотника по российским городам под предводительством западных кураторов. По его словам, в США и НАТО осознали, что сломить Россию на линии боевого соприкосновения не получится, и потому начали наносить террористические атаки на мирное население РФ.

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#россия
#украина
#сво
#победа
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В США посоветовали срочно начать мирное урегулирование конфликта на Украине
NI: США нужно начать переговоры по Украине до победы РФ
22 августа 2023, 06:29

Фото: iStock/rarrarorro

Консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что Соединенным Штатам необходимо начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине до того, как российское наступление завершится успехом.
Об этом они написали в своем материале для National Interest.

По мнению авторов, Вашингтон должен обратить внимание на поведение РФ на поле боя и на экономику, сохранившую стабильность.

Кроме того, эксперты напомнили, что президент России Путин не отказывается от намерений достигнуть всех намеченных целей СВО.

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#сша
#россия
#украина
#сво
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Путин во вторник примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции
22 августа 2023, 05:40

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Пул № 3», журналист Дмитрий Смирнов.
Глава РФ проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Также Владимир Путин выступит с видеообращением к участникам традиционного Делового форума БРИКС, который традиционно проходит ещё перед началом саммита.

Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций. 

Непосредственно на самом саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел нашей страны — Сергей Лавров.

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#саммит
#владимир путин
#африка
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Трамп прибудет в Джорджию 24 августа для ареста по делу о вмешательстве в выборы
22 августа 2023, 04:16

Фото: сайт Кремля

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что 24 августа прибудет в штат Джорджия для формальной процедуры своего ареста по делу о вмешательстве в выборы. Об этом во вторник сообщает ТАСС.
«Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг», — отмечают источники американского телеканала CNN, подчеркивая, что этот день был выбран в рамках консультаций с офисом окружного прокурора.

Ранее CNN сообщил, что Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог в размере $200 тыс.

Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

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#дональд трамп
#сша
#арест
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В Костроме медведь напал на людей во дворе жилого дома
Shot: В Костроме медведь напал на людей во дворе жилого дома
22 августа 2023, 03:59

Фото: iStock/fotoslavt

В Костроме во дворе жилой многоэтажке на двух молодых людей напал медведь. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.
В Сети опубликованы кадры, на которых медведь подбегает к сидевшим на лавке парням, однако те сумели убежать.

Уточняется, что информация о разгуливающем по улице животном поступила в городские службы еще днем. На место происшествия прибыли специалисты, но испугали медведя, и он забрался на дерево.



Позже сотрудники МЧС усыпили животное с помощью специального дротика и спустили с дерева. Откуда медведь мог сбежать выясняется.

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#мчс
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#специалисты
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#происшествия
#сотрудники
#информация
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Пентагон выдвинул Киеву условия для получения истребителей F-16
22 августа 2023, 02:43

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киеву необходимо соответствовать ряду критериев для получения от США истребителей F-16. Об этом пишет АиФ.
По словам Сингха, в перечень условий входит обучение английскому языку, логистика на земле и другое.

«Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — цитирует издание слова представителя американского оборонного ведомства.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#ядерное украина
#сша
#поставки
#оружие
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Путин выступил с видеообращением по случаю Дня государственного флага России
22 августа 2023, 01:01

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага и назвал российский триколор символом единства страны.

Флешмоб «Встанем» в честь Дня Государственного флага По словам российского лидера, именно с бело-сине-красным флагом Россия преодолела «немало трудностей и испытаний», при этом восстановив свой суверенитет. Владимир Путин ​выразил уверенность в том, что государственный флаг РФ всегда будет вдохновлять граждан страны идти только вперёд, утверждая славу России.

День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году. Именно в этот день 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазоревой и алой полос национальным флагом страны.

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#видео
#обращения
#флаг
#владимир путин
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CNN: Трамп договорился об освобождении под залог по делу о выборах в Джорджии
22 августа 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-президент США Дональд Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники и судебные документы.
Трамп согласился на освобождение под залог в размере $200 тыс. после того, как его адвокаты встретились с сотрудниками офиса окружного прокурора в Фултоне (штат Джорджия), где сорок пятый президент Соединённых Штатов должен был сегодня сдаться в тюрьму.

Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.

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#дональд трамп
#сша
#суд
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