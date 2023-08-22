Украина запросила у США новое оружие для захвата Крыма

Фото: iStock/e-crow
Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, так как считает, что с их помощью может захватить Крымский полуостров. Об этом пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.
«F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов», — пишет журналист.Экс уверен, что без крылатых невидимок JASSM украинские лётчики не смогут полностью раскрыть потенциал переданных им истребителей F-16, а потому эта ракета уже находится в «виш-листе» украинских властей.
Читайте также:
Пентагон выдвинул Киеву условия для получения истребителей F-16
Economist: Киев не может атаковать в лоб по желанию Запада
Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Украине обсуждается теоретически
Артем Путинцев