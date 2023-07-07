Украина заверила Белый дом в ответственном использовании кассетных боеприпасов

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Украина обещает ответственно относиться к использованию кассетных боеприпасов в случае их передачи США Киеву. Об этом сообщает старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.
«Мы продолжаем находиться в тесной координации с Украиной, которая запросила эти боеприпасы и заверила, что будет ответственно их использовать», - объяснила Слоут.
При этом она подчеркнула, что на данный момент добавить ей нечего.
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