Украина заявила о проведении учений на случай ЧП на Запорожской АЭС

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Глава МВД Клименко: На Украине в ближайшие дни проведут учения на случай ЧП на ЗАЭС
На Украине в ближайшие дни пройдут учения по реагированию на возможные угрозы в случае ЧП на Запорожской АЭС. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет РИА Новости.
В эфире телемарафона он заявил, что оборудование, предназначенное для измерения уровня радиации откалибровано и готово к работе. Глава ведомства уточнил, что в стране будут развернуты штабы, в которые войдут сотрудники оперативных служб и медицинский персонал. Гражданам Украины будут доведены правила поведения при возникновении ЧП, добавил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что новые российские фрегаты будут вооружены «Цирконами».
В эфире телемарафона он заявил, что оборудование, предназначенное для измерения уровня радиации откалибровано и готово к работе. Глава ведомства уточнил, что в стране будут развернуты штабы, в которые войдут сотрудники оперативных служб и медицинский персонал. Гражданам Украины будут доведены правила поведения при возникновении ЧП, добавил он.
Анастасия Крестьянова