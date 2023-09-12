Украина ждет согласия США на поставки ATACMS

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Украина оказывает давление на Соединенные Штаты с надеждой на одобрение поставок ракет дальнего действия ATACMS на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН, которая запланирована с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники.
«Украина давит на США, чтобы получить зеленый свет для поставок ракет ATACMS на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, где будут присутствовать президент США Джо Байден и Владимир Зеленский», - говорится в публикации.Отмечается, что в Киеве ожидают новостей о поставках после прибытия Зеленского в Нью-Йорк. Пока что неясно, находится ли вопрос о поставках данного типа вооружения на столе американского президента. Однако, как утверждает издание, «активные обсуждения» по вопросу ATACMS продолжаются внутри администрации США.
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