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Украина ждет согласия США на поставки ATACMS

Politico: Украина ждет согласия США на поставки ATACMS к заседанию ГА ООН
12 сентября 2023, 01:40
Фото: iStock/petervician

Фото: iStock/petervician

Украина оказывает давление на Соединенные Штаты с надеждой на одобрение поставок ракет дальнего действия ATACMS на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН, которая запланирована с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники.

«Украина давит на США, чтобы получить зеленый свет для поставок ракет ATACMS на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, где будут присутствовать президент США Джо Байден и Владимир Зеленский», - говорится в публикации.
Отмечается, что в Киеве ожидают новостей о поставках после прибытия Зеленского в Нью-Йорк. Пока что неясно, находится ли вопрос о поставках данного типа вооружения на столе американского президента. Однако, как утверждает издание, «активные обсуждения» по вопросу ATACMS продолжаются внутри администрации США.

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Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября
Блогер в США уличил Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 2001 года
12 сентября 2023, 02:23

Фото: сайт Кремля

Президента США Джо Байдена обвинили во лжи относительно его поездки в Нью-Йорк после терактов 11 сентября.
В ходе своего выступления в память о терактах Байден заявил: «Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада».

Однако в твиттере нацкомитет Республиканской партии указал на несоответствие слов президента действительности, утверждая, что 12 сентября 2001 года Байден находился в Вашингтоне и участвовал в сессии сената. Также ложь подметил популярный блогер Бенни Джонсон.

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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Оперштаб: на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
12 сентября 2023, 01:55

Фото: iStock/gutaper

Временно приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту.
«На данный момент движение автотранспорта через Крымский мост временно остановлено. Мы просим всех, кто находится на мосту или в зоне проверки, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников, ответственных за транспортную безопасность», — говорится в сообщении.
В данном сообщении не уточняются причины остановки движения по мосту.

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Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию
Арахамия: Зеленский не несет ответственность за коррупцию в правительстве
12 сентября 2023, 00:50

Результаты опроса, в котором почти 80 процентов респондентов указали на президента Украины Владимира Зеленского как полностью ответственного за коррупцию в правительстве, вызывают сомнения в своей объективности, считает депутат Верховной Рады Давид Арахамия.
По его мнению, необходимо сохранить президента Украины вне зоны ответственности за борьбу с коррупцией и вмешательство в работу антикоррупционных органов. Депутата отметил, что борьба с коррупцией должна продолжать оставаться в области компетенции антикоррупционных институтов.

«Я надеюсь, что антикоррупционные органы удвоят усилия, включая информационную деятельность, чтобы президент мог сконцентрироваться на управлении страной в условиях войны и международной дипломатии, в то время как независимая антикоррупционная структура будет бороться с высокими уровнями коррупции в стране», — отметил Арахамия в своем телеграм-канале.
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Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября
«Голос Кореи»: Ким Чен Ын выехал в Россию вместе с партийными кадрами и военными
12 сентября 2023, 00:39

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР, сообщило северокорейское государственное радио «Голос Кореи».
«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, чтобы совершить визит в Российскую Федерацию. Его сопровождали высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил», - говорится в официальном сообщении.
Также отмечается, что северокорейского лидера провожали зампред госсовета и премьер-министр КНДР Ким Док Хун, а также другие влиятельные представители партии, правительства и вооруженных сил.

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#кндр
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В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше системы боевого командования ПВО и ПРО
11 сентября 2023, 23:43

Фото: istockphoto/vadimrysev

Пентагон сообщил, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления воздушной и ракетной обороны, а также связанного оборудования на сумму 4 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
«Государственный департамент выпустил решение, одобряющее возможную внешнюю военную продажу интегрированной системы боевого управления воздушной и ракетной обороны, а также соответствующего оборудования, на общую сумму 4 миллиарда долларов», - говорится в опубликованном заявлении.
Отмечается, что данное решение Госдепартамента будет направлено в конгресс для последующего рассмотрения.

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#сша
#украина
#ракеты
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МИД: Запад организовал более 170 тыс. кибератак за время выборов в РФ
11 сентября 2023, 23:43

Фото: iStock/peshkov

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что западные страны за время выборов в России организовали более 170 тыс. кибератак. Об этом пишет ТАСС.
По словам дипломата причиной этих атак стал тот факт, что Запад серьезно расстроен успехами российской власти.

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#выборы
#президент
#запад
#путин
#рф
#кибербезопасность
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Президент Никарагуа назвал выборы в России безупречными
Президент Никарагуа Ортега назвал проведение выборов в России безупречным
11 сентября 2023, 23:14

Фото: iStock/bizoo_n

Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал успешным проведение выборов в России. Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в ноте, адресованной президенту России Владимиру Путину.
В ней отмечается, что правительство Никарагуа приветствует и поздравляет президента Путина, российское правительство и народ с безупречной организацией выборов, которые прошли с 8 по 10 сентября.

Выборы в России были организованы в рамках единого дня голосования в большинстве регионов, начиная с 8 сентября. Они включали выборы высших должностных лиц в 21 регионе Российской Федерации и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы в четырех избирательных округах с вакантными местами. Также были организованы выборы в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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#губернаторы
#сизо
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Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Путин не повелся на уловки Запада
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Запад помогает ВСУ совершать атаки вглубь России
11 сентября 2023, 22:21

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин не повелся на провокации Запада и не стал наносить удары по европейским странам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Путин не клюнул на наживку (Запада), которая привела бы к резкой эскалации, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

При этом, бывший аналитик опасается, что Запад может продолжить провоцировать Путина. Ни в США, ни в Европе не было готовы к затяжному конфликту с сильным противником, и потому сильно проигрывают в военном производстве, не имея возможности должным образом обеспечить Украины оружием и техникой.

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#сша
#всу
#запад
#путин
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Госдеп: США пока не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS
11 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/petervician

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Киеву ракет дальнего действия ATACMS. Об этом Миллер сообщил в ходе регулярного брифинга.
Миллер отметил, что новых решений по этому вопросу пока не принято. 

Напомним, ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине. Этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России, однако, по словам, морпеха, ВС РФ готовы к этому и сумеют не допустить подлета ATACMS к российской территории.

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