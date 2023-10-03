Во Франции предрекли новый конфликт на Украине

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Украинские беженцы могут стать решением демографических проблем для западных стран, которые их принимают. Но это может испортить отношения между этими странами и Украиной, из-за чего может возникнуть новый конфликт. Об этом пишет французское издание Le Monde.
«Почти 80% выездов приходится на женщин и детей, причем последние близки к призывному возрасту. Матери, как правило, хотят их защитить, что еще больше увеличит дефицит мужчин, которых можно будет призвать в армию в ближайшие три года», — указал директор по исследованиям Французского института демографии Ален Блюм.Также автор статьи утверждает, что численность населения Украины стремительно сокращается, так как многие жители страны были вынуждены уехать, чтобы избежать тотальной мобилизации.
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