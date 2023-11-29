Украине предрекли судьбу Кипра

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Украину возможно ожидает сценарий Кипра, ведь фактически остров разделен между греческой и турецкой общинами. Такое мнение выразил советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр, пишет издание Dennik Postoj.
Таким образом Пояр ответил на вопрос журналистов о возможном применении корейского сценария на Украине. Он заявил, что после гипотетического разделения Украины западную чатсь страны в любом случае можно будет принять в Североатлантический альянс и Европейский союз, как ранее было с Западной Германией. Но обязательным условием ее интеграции будет останвока боевых действий.
Политик считает, что победа Украины маловероятна в ближайшие годы.
«Но возможно, что там установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие. Мирного договора давайте ожидать не будем», — заявил Пояр.
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