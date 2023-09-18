Украина подаст в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за запрета на ввоз зерна

Фото: iStock/gorodenkoff
Украина намерена подать в суд на страны, в одностороннем порядке запретившие ввоз украинского зерна, об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью The Politico.
Напомним, 15 сентября Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза.
Однако, главы Польши, Венгрии и Словакии заявили, что не согласны с этим решением. Ровно в полночь 15 сентября эти три страна огранили импорт сельхозпродукции с Украины.
Жалобу в ВТО (Всемирная торговая организация) Украина планирует подать уже сегодня.
При этом, Качка пригрозил странам, которые ввели запреты, ответными санкциями и ограничением экспорта.
Читайте также:
Вице-премьер Стефанишина: Киев не ожидал такой жесткой риторики Польши по зерну
Словакия и Венгрия, вслед за Польшей вводят запрет на ввоз украинского зерна
WSJ: Польша пригрозила нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины
Однако, главы Польши, Венгрии и Словакии заявили, что не согласны с этим решением. Ровно в полночь 15 сентября эти три страна огранили импорт сельхозпродукции с Украины.
«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство», - прокомментировал ситуацию Качка.
Жалобу в ВТО (Всемирная торговая организация) Украина планирует подать уже сегодня.
При этом, Качка пригрозил странам, которые ввели запреты, ответными санкциями и ограничением экспорта.
Читайте также:
Вице-премьер Стефанишина: Киев не ожидал такой жесткой риторики Польши по зерну
Словакия и Венгрия, вслед за Польшей вводят запрет на ввоз украинского зерна
WSJ: Польша пригрозила нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины
Евгения Парфентьева