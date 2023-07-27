Украинская фехтовальщица Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой на ЧМ-2023 в Милане

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На чемпионате мира по фехтованию в Милане в турнире саблисток в 1/32 финала жребий свел украинку Ольгу Харлан и Анну Смирнову из России. После поединка украинская спортсменка отказалась обменяться с соперницей рукопожатиями.
После поединка Харлан и Смирновой Анна протянула сопернице руку, но та не захотела ее пожимать, а вместо этого направила саблю в сторону россиянки. Украинка победила со счетом 15-7 и вышла в 1/16 финала. Однако по правилам спортсмен, отказавшийся пожать руку сопернику, должен быть дисквалифицирован. Но маловероятно, что арбитры и организаторы чемпионата пойдут на такой шаг — слишком высок сейчас в спорте уровень политизированности.
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Александр Бойцов