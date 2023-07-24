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Военный эксперт Шурыгин заявил, что подрывы складов Крыма сокращают боеспособность РФ

24 июля 2023, 19:07

Фото: iStock/Yurchello108

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) заявил, что удары украинских войск по складам Крыма сокращают боеспособность ВС РФ.
Он уточнил, что запасов каждого склада хватает примерно на неделю ведения активных боёв. Таким образом, уничтожение каждого хранилища сокращает возможности российской армии вести «полноценные боевые действия».

«Важно, что они этого добиваются, потому что мы пожинаем плоды своего полного бездействия и халатности. Мы полтора года воюем, и полтора года наши тыловики выкладывают боеприпасы на грунт, считая, что Крым находится где-то далеко и туда не дотянет. (…) это Степной Крым, и там с любого спутника все просматривается до спичечного коробка», – заявил эксперт в интервью ОСН.


При этом он сказал, что атаки беспилотников не означают подготовку к наступлению, поскольку ВСУ не готовы к нему.

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#БПЛА
#СВО
#атака
#Крым
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Офис премьера Японии сообщил, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты
В Японии сообщили, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты
24 июля 2023, 18:27

Фото: iStock/Alexyz3d

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
В связи с участившимися случаями запусков ракет, японские сторожевые корабли призвали не приближаться к обломкам боеприпасов и незамедлительно докладывать о произошедшем властям. 

В Токио предположили, что запущенная ракета упала. 

Накануне сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистического снаряда в сторону Японского моря. Береговая охрана сообщила о падении ракеты в акваторию моря. В свою очередь, Япония выразила ноту протеста в связи с запуском ракеты. 

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#ракета
#КНДР
#Япония
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Путин подписал закон, запрещающий смену пола в России
24 июля 2023, 18:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещена смена пола, сделать это теперь можно только по медицинским показаниям.
Согласно подписанному президентом закону, сменить пол в России теперь можно только при наличии медицинских показаний. Кроме того, в случае, если один из супругов сделает операцию по смене пола за границей и вернется на родину, то брак будет аннулирован. Также в России человек по-прежнему будет считаться того пола, какого он был до операции, и может попасть за совершение такого преступления в колонию.

Также добавляется, что тем, кто сменил пол, запрещается усыновлять детей. 

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#Владимир Путин
#закон
#смена пола
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В Совбезе РФ заявили, что Россия и КНР вместе противостоят гегемонии
Патрушев: Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада
24 июля 2023, 17:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия и Китай совместно противостоят гегемонистским действиям западных стран.
Об этом он заявил по итогам встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам. 

Патрушев отметил, что Россия и Китай противостоят западной гегемонии и вносят вклад в защиту прав и интересов суверенных государств. Действие Пекина и Москвы направлены на поддержание мира и справедливости. 

Ранее, секретарь Совбеза РФ сообщил, что Киев передумал заключать мир с Москвой под давлением Вашингтона. 

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#Россия
#Китай
#США
#гегемония
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Путин и Лукашенко вместе посетили Валаам
Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетили остров Валаам
24 июля 2023, 17:20

Фото: сайт Кремля

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили остров Валаам, об этом сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».
По информации портала, главы государств вместе посетили Спасо-Преображенский Собор на острове Валаам. Лидеры продолжают двухдневные переговоры, которые начались в минувшее воскресенье в Константиновском дворце в Стрельне.

Ранее сообщалось, что президенты, в рамках двусторонней встречи, посетили Морской Никольский собор в Кронштадте. Лидеры союзных государств побеседовали с гражданами и сфотографировались с гостями города. Информации о содержании переговоров президентов в настоящее время нет. 

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#Лукашенко
#Путин
#переговоры
#Валаам
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Депутат Нилов оценил идею Ozon принимать на работу людей с судимостью
24 июля 2023, 17:09

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею трудоустройства людей с судимостью. Об этом сообщает Общественная служба новостей (ОСН).
Компания Ozon в рамках проекта «Ozon без осуждения» планирует трудоустроить более 500 заключённых с мягким режимом отбывания наказания. Планируется привлечь их к работе на складах Ростова-на-Дону, Казани и Московской области.

Депутат в беседе с ОСН напомнил, что согласно российскому законодательству, заключённые обязаны работать, чтобы иметь некую сумму для жизни после выхода на свободу. Он также подчеркнул, что многие осуждённые, выходя из тюрьмы, остаются ни с чем, поскольку не имеют финансовой возможности для приобретения жилья и даже для покупки лекарств.

Именно поэтому парламентарий положительно оценил нововведение, сказав, что оно поспособствует «формированию будущей подушки безопасности».

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#Ozon
#маркетплейс
#заключённые
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Италия поддержала усилия по возобновлению зерновой сделки
Премьер Италии Мелони заявила о поддержке усилий по возобновлению зерновой сделки
24 июля 2023, 17:05

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страна поддерживает усилия по возобновлению зерновой сделки.
Она также призвала Москву пересмотреть решение о выходе из зернового соглашения. Об этом Мелони заявила в ходе своего выступления на продовольственной встрече ООН в Риме.

Премьер-министр Италии отметила важность зерновой сделки и сообщила, что ее прекращение сильно отразилось на распределении зерна в мире. По ее словам, во всем мире украинский конфликт сказался на инфляции и росте цен на энергоресурсы. Мелони добавила, что Италия продолжит призывать Россию к возобновлению сделки и приложат все усилия для возобновления инициативы. 

Напомним, Россия прекратила действие зернового соглашения 18 июля, ввиду невыполнения договорённостей сторонами сделки. 

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#зерновая сделка
#Италия
#Россия
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Право на кредитные каникулы для россиян станет бессрочным с 1 января 2024 года
24 июля 2023, 16:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому закрепляется на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отсрочка по платежам на шесть месяцев по потребительским кредитам будет доступна для граждан, которые взяли в долг от 450 тысяч до 1,6 миллиона рублей, передает «Коммерсант». В течение льготного периода не допускается начисление пеней и штрафов по платежам, обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такой закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — уменьшить риск невозврата долга. Например, если человек заболел и его доход снизился на 30%, он сможет полгода не вносить платежи по кредиту.

Такая мера вводилась в 2020 году в период пандемии и затем ее действие неоднократно продлевалось. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

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#кредитные каникулы
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#заемщик
#закон
#Путин
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Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний Минюста РФ
24 июля 2023, 16:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предупреждения или предписания министерства юстиции РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей.

Граждане, то есть физические лица, будут наказываться за невыполнение в положенный срок законного предписания или предупреждения органа, контролирующего исполнение законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства административным штрафом. Сумма его будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа будет уже иной. Им придется заплатить уже от 50 до 70 тысяч рублей. Либо в их отношении может быть установлен запрет на занятие должности в сфере управления сроком до двух лет. К юридическим лицам в случае игнорирования предписания Минюста будут применены штрафные санкции в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

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#Путин
#закон
#иноагенты
#минюст
#штраф
#предписание
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В Казахстане и Узбекистане приостановили работу российской платежной системы
«Казпочта» с 20 июля приостановила обслуживание переводов системы «Юнистрим»
24 июля 2023, 16:06

Фото: iStock/freedarst

Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» и крупнейший банк Узбекистана Халк банк приостановили обслуживание переводов российской платежной системой «Юнистрим».
Об этом сообщает кол-центр «Казпочты». 

По словам представителя национальной почты Казахстана, решение о приостановке обслуживания связано с санкциями, которые ввели США. Оператор не назвала сроки возобновления платежных операций. 

Рестрикции против ряда российских кредитных организаций были введены Вашингтоном 20 июля. Санкционная политика, по мнению США, позволит отключить Россию от системы финансов на мировом уровне. 

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#платежные системы
#«Юнистрим»
#Казахстан
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