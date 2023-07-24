Военный эксперт Шурыгин заявил, что подрывы складов Крыма сокращают боеспособность РФ

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Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) заявил, что удары украинских войск по складам Крыма сокращают боеспособность ВС РФ.
Он уточнил, что запасов каждого склада хватает примерно на неделю ведения активных боёв. Таким образом, уничтожение каждого хранилища сокращает возможности российской армии вести «полноценные боевые действия».
При этом он сказал, что атаки беспилотников не означают подготовку к наступлению, поскольку ВСУ не готовы к нему.
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«Важно, что они этого добиваются, потому что мы пожинаем плоды своего полного бездействия и халатности. Мы полтора года воюем, и полтора года наши тыловики выкладывают боеприпасы на грунт, считая, что Крым находится где-то далеко и туда не дотянет. (…) это Степной Крым, и там с любого спутника все просматривается до спичечного коробка», – заявил эксперт в интервью ОСН.
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Анастасия Чинкова