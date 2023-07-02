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Согласно статье журналиста Telegraph Колина Фримана, на Украине солдаты приобретают холодное оружие в магазинах для взрослых наравне с другими товарами.
«В магазине для взрослых под названием „Love“, который находится в городе Краматорск, персонал гордится способностью удовлетворять разнообразные потребности своих клиентов. Вместе с нижним бельем и интимными игрушками, здесь можно обнаружить впечатляющую коллекцию боевых ножей, что привлекает внимание солдат, составляющих значительную долю покупателей», — пишет автор.Продавцы объяснили, что решили включить холодное оружие в свой ассортимент, учитывая его популярность среди военных.
«Ножи для мужчин — это своего рода игрушки, и независимо от того, где они находятся, мужчины всегда обожают игрушки», — отметили в магазине.Стоит отметить, что Краматорск — это город, расположенный в Донецкой Народной Республике, и является административным центром Краматорского района. В данный момент он находится под контролем украинских вооруженных сил.
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