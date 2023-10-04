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Участники дивизии СС «Галичина» отправляли средства Альбертскому университету Канады, где до недавнего времени существовал образовательный фонд имени украинского нациста Ярослава Хунки. Об этом сообщает газета Globe and Mail.
Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о закрытии фонда Хунки после обращения российского посольства.
Уточняется, что 12 нацистов из дивизии СС спонсировали канадский институт украинских исследований.
Шведский историй Пер Андрес Рудлинг в беседе с изданием призвал представителей университета Альберты вернуть средства, которые были направлены в его фонд от участников дивизии СС «Галичина». В противном случае он предложил потратить эти средства на исследования и выяснение исторических аспектов дивизии.
Напомним, что ранее разгорелся мировой скандал из-за чествования украинского нациста в здании парламента Канады. Ряд государств, в том числе и Россия, отправили ноту протеста в адрес канадских парламентариев.
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Уточняется, что 12 нацистов из дивизии СС спонсировали канадский институт украинских исследований.
Напомним, что ранее разгорелся мировой скандал из-за чествования украинского нациста в здании парламента Канады. Ряд государств, в том числе и Россия, отправили ноту протеста в адрес канадских парламентариев.
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Анастасия Чинкова