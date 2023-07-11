Украинские православные после захвата храмов раскольниками проводят службы в поле и в палатках

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Верующие Украинской православной церкви, которые были изгнаны из храмов после рейдерских захватов, продолжают проводить богослужения, иногда в домах или в чистом поле. При этом раскольники свои обряды в захваченных церквях не проводят.
Протоиерей напомнил, что УПЦ является крупнейшей религиозной конфессией на Украине, которая объединяет около 13 тысяч приходов. И даже если раскольники при попустительстве киевских властей и молчании мирового правозащитного сообщества захватят все эти храмы, им не удастся переубедить прихожан, лишить людей их истинной веры.
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