Украинские СМИ пишут о взрывах в районе Одессы

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В украинском портовом городе Одесса прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал агентства УНИАН.
«Тем временем сообщается о мощных взрывах в Одессе», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в ряде областей страны объявлена воздушная тревога. По данным агентства, Вооруженные силы Украины предупреждают о ракетной угрозе.
До этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на севере Украины. Воздушная тревога была при этом объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским вооруженным формированиям районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
19 июля российское Минобороны сообщило о том, что ночью «Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса».
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До этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на севере Украины. Воздушная тревога была при этом объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским вооруженным формированиям районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Артем Путинцев