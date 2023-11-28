Украинские власти хотят переименовать города в Крыму

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Украинские власти намерены переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой «деколонизации». Об этом в своём Telegram-канале сообщает министерство реинтеграции Украины.
Отмечается, что в первую очередь мера касается топонимов, которые имеют тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.
Таким образом, на Украине хотят вернуть Крыму исторические названия на крымскотатарском языке.
В настоящий момент, по сообщениям ведомства, проводится работа по написанию топонимов на латинской графике в медиа и научных работах, а также на дорожных указателях и картах.
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Анастасия Чинкова