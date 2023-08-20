Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля

Бывший советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTybe жестко обратился к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что режим нынешнего украинского лидера не способен защитить страну, а самого Зеленского сравнил с диктатором.