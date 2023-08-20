Фото: istockphoto/Anderson Piza
Киев выдвинул Израилю ультиматум. Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля, если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны. Сообщение об этом появилось на сайте посольства Украины в Израиле.
Ежегодно тысячи евреев-хасидов совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила брацлавского хасидизма рабби Нахмана, который жил на рубеже XVIII-XIX веков. Паломничество приурочено к празднованию еврейского Нового года Рош-ха-Шана. В этом году он будет отмечаться 15-17 сентября. Каждый правоверный еврей-хасид считает своим долгом посетить могилу рабби Нахмана хотя бы раз в жизни.
Читайте также:
Киев захотел отменить безвиз с Израилем и обвинил его в поддержке РФ
Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские
Сбежавший из России Михаил Шац* рассказал о жизни в Израиле
Александр Бойцов