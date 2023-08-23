Украинские войска за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР

Фото: iStock/Alexey Kabanov
За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 84 обстрелам со стороны украинских военных, в результате которых было использовано 295 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
«Украинские вооруженные формирования зафиксировали 48 обстрелов в районе Донецка с использованием артиллерии калибром 155 мм, в том числе с применением кассетных боеприпасов. В районе Горловки зафиксировано 34 обстрела из артиллерии калибром 152 мм. По направлениям Ясиноватая и Светлодарск зафиксирован по одному обстрелу из артиллерии 155 мм», - уточнили в представительстве.Всего было выпущено 295 единиц артиллерийских боеприпасов различных типов.
Читайте также:
ВСУ обстреляли белгородское село Поповка
ВСУ обстреляли посёлок Пришиб в Запорожской области
В образовательных учреждениях Белгородской области укрепляют окна бронированной плёнкой
Артем Кузьмин