Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР

За последние 24 часа украинская армия осуществила 58 обстрелов на территорию Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 222 боеприпаса различного типа. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК) на своем телеграм-канале.