Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинская армия осуществила 58 обстрелов на территорию Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 222 боеприпаса различного типа. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК) на своем телеграм-канале.
«В течение прошлых суток было зарегистрировано 58 случаев обстрела со стороны украинских вооруженных формирований», — отмечается в заявлении представительства.Всего было выпущено 222 боеприпаса различных типов украинскими войсками. Под обстрел попали восемь населенных пунктов региона: Горловка, Ясиноватая и её район, Донецк, Макеевка, Александровка, Петровское и Красная Поляна.
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Артем Кузьмин