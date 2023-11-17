Украинский актёр Иваница призвал Киев отказаться от захвата Крыма и Донбасса

Известный украинский актёр, участник передачи «Дизель шоу», а ныне — боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олег Иваница в интервью изданию «Страна.ua» призвал официальный Киев отказаться от идеи вооружённого присоединения Крыма и Донбасса. По его словам, в противном случае жители этих территорий будут считать Украину захватчиком.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ. Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году. Он утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней.
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