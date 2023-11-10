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Украинский дипломат Чалый заявил, что переговоры с Москвой опасны для Киева

10 ноября 2023, 05:22
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в беседе с телеканалом «Эспрессо TV» рассказал о возможных вариантах развития переговоров с Москвой.
В первую очередь Чалый оценил переговоры об обмене военнопленными, которые сейчас затормозились. По словам дипломата, для таких переговоров требуется уровень лидера государства, однако с президентом Путиным «это невозможно».

Посол добавил, что прямые переговоры с Москвой о результатах вооружённого конфликта могут быть для Украины очень опасными, потому что Киев в таком случае не получит возмещений.


Чалый допустил, что решение может быть принято некоей «специально созданной международной структурой», однако подписания формального мира, по его мнению, в ближайшие годы не предвидится.

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#киев
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Филиппо: Зеленский боится, что украинцы обрушат миф о «новом Черчилле»
10 ноября 2023, 05:48

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины совершил переворот, отказавшись проводить выборы. Об этом он написал в соцсети Х.
По мнению политика, Зеленский принял такое решение из-за страха перед украинцами, которые могут не избрать его на очередной срок, обрушив тем самым миф о «новом Черчилле».

«Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о «новом Черчилле» или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье», — говорится в публикации.

НАТО, в свою очередь, хочет сохранить свою «марионетку» в лице Зеленского для того, чтобы самостоятельно определять время избавления от неё.

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Украинский дипломат Чалый заявил, что переговоры с Москвой опасны для Киева

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#выборы
#политика
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#переговоры
#россия
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В США испугались того, что Иран или Китай развяжут глобальную войну
Axios: В США назвали пять глобальных угроз, приближающих большую войну
10 ноября 2023, 05:30

Фото: iStock/andriano_cz

Администрация президента США Джо Байдена считает, что ситуацию глобальной войны в мире приближают сразу пять угроз, которые «очень нервируют Белый дом». Об этом 10 ноября пишет американский портал Axios
К числу этих угроз издание, в частности, отнесло:

  1. воюющее с Израилем палестинское движение ХАМАС;
  2. ось Россия — Китай; 
  3. Северную Корею; 
  4. вооруженные подразделения Ирана и их прокси-структуры в других странах,
  5. фейковые видео, сделанные с помощью искусственного интеллекта, и поражающие все поля боя.

Главной на сегодняшний день проблемой, по мнению вашингтонских чиновников,  являются Иран и финансируемые им террористические группы, включая ливанскую «Хезболлу», поскольку они вполне могут атаковать американские силы на Ближнем Востоке.

Вместе с этим, фиксируя сложность текущего момента, администрация Белого дома крайне внимательно следят за Китаем, который «может воспользоваться хаосом и начать операцию на Тайване». 

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки стали как никогда близки к третьей мировой войне. А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, из-за действий англосаксов Ближний Восток находится «на грани большой войны». Подобное положение дел можно отследить и на Украине.

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#иран
#китай
#сша
#война
#хамас
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Rafael Online: Первые 85 россиян в пятницу покинут Газу через КПП «Рафах»
10 ноября 2023, 05:02

Фото: iStock/Borka_Kiss

Первые 85 граждан России, проживавших в секторе Газа, в пятницу, 10 ноября, покинут территорию палестинского анклава через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает Rafael Online со ссылкой на данные списка погранперехода
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявлял, что российское государство готово эвакуировать около 600 своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход. 

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал Викторов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия была шокирована условием, которое поставил посол Израиля. Речь идёт о том, что на согласование списка подлежащих эвакуации из сектора Газа россиян может уйти до двух недель. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что в России не понимают, с чем связаны такие длительные сроки и почему при усилиях Москвы эвакуация задерживается.

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#граница
#россияне
#сектор газа
#палестина
#эвакуация
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В США заявили, что визитом в Казахстан Путин продемонстрировал сохранившуюся уверенность
CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях со странами Центральной Азии
10 ноября 2023, 04:36

Фото: сайт Кремля

Американская обозревательница Холли Элиатт в эфире телеканала CNBC заявила, что старания западных стран разрушить отношения с Россией и с союзниками в Центральной Азии не увенчались успехом.
Она отметила, что поездка президента РФ Владимира Путина в Казахстан продемонстрировала сохранившуюся у российского лидера уверенность в себе. По словам журналистки, Российская Федерация сохраняет с союзниками по СНГ политические и экономические связи, несмотря на попытки Запада подорвать их.

Элиатт считает, что страны Центральной Азии не следуют политике запада в отношении России, так как заинтересованы в сохранении партнёрских отношений с РФ.

«Неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они «сидят сложа руки», когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах — таких, как конфликт на Украине», — заключила Холли Элиатт.

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#казахстан
#страны
#путин
#рф
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Израиль может потратить годы на наказание всех виновных в нападении 7 октября
Глава Минобороны Израиля Галант: «Мы найдём всех, кто напал на граждан Израиля»
10 ноября 2023, 03:58

Фото: iStock/Gilnature

Израиль готов потратить годы на уничтожение всех причастных к атаке на него 7 октября. С таким заявлением выступил в четверг на пресс-конференции министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
«Мы найдём всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. <...> пусть это займёт годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого, им нет места на земле. Мы не пойдём ни на какой компромисс по отношению к убийцам», — жёстко выразился Галант.

Кроме того, глава израильского военного ведомства сообщил, что израильские военные начали применять в секторе Газа новые методы борьбы с укреплёнными подземными туннелями палестинского движения ХАМАС.

Движение ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, об этом ранее написала американская газета The New York Times со ссылкой на лидеров движения.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#хамас
#палестина
#нападение
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Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
10 ноября 2023, 03:10

Фото: Telegram-канал телеканала «Звезда» Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Президента в ходе посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.



Владимир Путин и ранее неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, до этого — объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Был глава государства также в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.

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#владимир путин
#военные
#дмитрий песков
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Байден лишится своего главного советника по европейским делам
Politico: Главный советник Байдена по делам Европы Слоут подала в отставку
10 ноября 2023, 02:45

Фото: iStock/Dmytro_Varavin

Старший директор Совета нацбезопасности США по вопросам Европы и главный советник президента Байдена по европейским делам Аманда Слоут подала в отставку. Об этом сообщила газета Politico.
«Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала», — приводит издание слова Слоут.

На посту старшего директора по европейским делам Слоут была, по выражению Politico, «тихой, но ключевой фигурой» в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом Свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого антироссийского фронта.

Издание пишет, что Слоут буквально месяцами недосыпала, координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.

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#сша
#европа
#чиновники
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Израиль впервые применил внеатмосферную ПРО «Хец 3»
В Минобороны Израиля сообщили о первом применение внеатмосферной ПРО «Хец 3»
10 ноября 2023, 02:42

Фото: РИА Новости

Минобороны Израиля сообщило о первом боевом применении системы ПРО «Хец 3», которая перехватывает баллистические ракеты за пределами земной атмосферы. Об этом пишет РИА Новости.
«9 ноября перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве отметили, что ЦАХАЛ в районе Красного моря перехватила цель, запущенную в сторону Израиля.

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#израиль
#армия
#оружие
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Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт чувствительных товаров в Россию
10 ноября 2023, 02:34

Фото: iStock/Creative-Family

Евросоюз проинформировал страны-члены ЕС о согласии ОАЭ на ограничение реэкспорт в Россию чувствительных товаров, который используются в военных целях на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
В публикации говорится, что аналогичные меры в настоящее время рассматривает Турция.

«Эти меры будут распространяться на прямой реэкспорт и означают победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в РФ», — цитирует издание слова собеседника.

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#турция
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