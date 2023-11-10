Украинский дипломат Чалый заявил, что переговоры с Москвой опасны для Киева

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Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в беседе с телеканалом «Эспрессо TV» рассказал о возможных вариантах развития переговоров с Москвой.
В первую очередь Чалый оценил переговоры об обмене военнопленными, которые сейчас затормозились. По словам дипломата, для таких переговоров требуется уровень лидера государства, однако с президентом Путиным «это невозможно».
Посол добавил, что прямые переговоры с Москвой о результатах вооружённого конфликта могут быть для Украины очень опасными, потому что Киев в таком случае не получит возмещений.
Чалый допустил, что решение может быть принято некоей «специально созданной международной структурой», однако подписания формального мира, по его мнению, в ближайшие годы не предвидится.
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Посол добавил, что прямые переговоры с Москвой о результатах вооружённого конфликта могут быть для Украины очень опасными, потому что Киев в таком случае не получит возмещений.
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Диана Аванесян