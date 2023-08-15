Украинский эксперт заявил, что страну может покинуть больше половины населения

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Часть украинцев, которые выехали за пределы страны, может превысить часть пожелавших остаться, написал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в статье для «Другая Украина».
«Процесс потери земель и народа нельзя назвать борьбой за независимость страны, ведь поверивших ему украинцев Зеленский совершенно не жалеет, отправляя воевать на фронт в качестве пушечного мяса, вгоняя людей в нищету, а страну — в долги», - прокомментировал ситуацию Медведчук.
По его информации, на сегодняшний день на Украине осталось 19,2 миллиона человек, в то время как покинуть страну успели 18,1 миллион. При этом, поток беженцев не прекращается.
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