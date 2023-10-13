Украинский футболист попросил политического убежища в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не был озабочен поиском компромисса в палестино-израильском конфликте. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.

Глава российского государства отметил, что происходящий конфликт между Израилем и Палестиной является масштабной трагедией, которая напрямую свидетельствует о провальной политике США. Путин добавил, что Вашингтон предпринимал попытку решить эту политическую проблему с помощью определенных мер экономического стимулирования



Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.



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Екатерина Коршунова