Украинский футболист попросил политического убежища в России

Фото: istockphoto/Steevy84
После матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА между львовским «Шахтером» и «Антверпеном», проходившим в Бельгии, на борту самолета, отправлявшегося на Украину, в составе команды не оказалось 19-летненго Александра Роспутько. Как выяснилось, игрок решил сбежать в Россию.
Позже было установлено, что Александр Роспутько уехал в Россию. Более того, сразу по приезду он обратился к российским властям с просьбой о политическом убежище. О мотивах поступка молодого футболиста пока не сообщается. Известно, что он только что заключил с «Шахтером» новый пятилетний контракт.
Читайте также:
Сборная России обыграла участника чемпионата мира в Катаре
МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал УЕФА амёбой
Александр Бойцов