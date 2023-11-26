Украинский генерал Кривонос раскритиковал Зеленского из-за лжи о России

Генерал ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинскому населению нужно говорить правду о ситуации на фронте. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. Но это все произошло на самом деле? Нет», — уверен Кривонос.
По этой же причине генерал сыронизировал, предложив президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, сообщающего ему недействительную информацию о ходе вооружённого конфликта.
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