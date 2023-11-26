Украинский генерал Кривонос раскритиковал Зеленского из-за лжи о России

Украина не устоит в военном противостоянии с Россией дольше, чем до февраля 2024 года, но власти США до последнего буду отрицать как этот факт, так и собственный стратегический проигрыш. Об этом в эфире в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.