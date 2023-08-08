Украинский пленный раскрыл правду о контрнаступлении ВСУ

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Украинское командование отправляет на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленных военных. Об этом рассказал попавший в российский плен Юрий Герасимчук.
Мужчина был взят в плен в начале августа при попытке штурма села Старомайорское. До этого он охранял один из украинских аэродромов. По его словам, он не проходил срочную службу и ранее оружия в руках не держал. Его часть отправили для участия в контрнаступлении ВСУ.
Он уточнил, что его командир при этом заявил, что ему все равно, если они погибнут, так как в таком случае просто пришлют новых. При этом встретив российских военных при попытке штурма населенного пункта группа Герасимчука добровольно сдалась в плен. При этом у Герамсичука на Украине остался 10-летний сын, по которому он очень скучает.
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«Нам не говорили, что мы будем штурмовиками. Нам сказали, что мы будем охранять уже отвоёванные территории. Либо максимум будем на обороне стоять. И уже на месте нам сказали: вы в курсе, что вы ДШР? Десантно-штурмовая рота», - цитирует РИА Новости Герасимчука.
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Элина Позднякова