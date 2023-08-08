Украинский пленный раскрыл правду о контрнаступлении ВСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французскому радио, что Соединённые Штаты решили вопросы России о «зерновой сделке», но Москва не реагирует на это и пока не собирается возвращаться к участию в черноморской зерновой инициативе. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте американского госдепартамента.