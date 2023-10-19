Украинский пограничник, работавший на Россию, вернулся в Москву

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Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который тайно работал на российские спецслужбы, успешно вернулся в Москву и рассказал об этом «РИА Новости».
«Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву», - прокомментировал ситуацию Сыровой.
На территории Украины пограничник занимался сбором информации для российских спецслужб. Сыровой рассказал, что выбираться из страны, которую он покинул через границу с Венгрией, было очень опасно. Однако, он совсем не боялся и, к счастью, успешно добрался на Родину.
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