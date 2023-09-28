Украинский солдат назвал Зеленского диверсантом и обвинил его в проигрыше

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Боец ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал украинское правительство за проигранный конфликт, а также назвал верхушку киевского режима диверсантами, в интервью Страна.ua.
«Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует», - прокомментировал ситуацию Глущенко.
Военный убежден, что огромные потери киевской армии в технике и личном составе обусловлены неумелым украинским руководством.
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