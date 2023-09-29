Украинский ветеран-нацист пообещал уехать в Южную Америку

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Бывший член дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка, которому устроили чествование в канадском парламенте, дал интервью канадскому телевидению, в котором он выразил намерение покинуть Северную Америку, сообщает МК.RU. В возрасте 98 лет он поделился тем, что столкнулся с невероятной враждебностью и ненавистью.
«Все, чего я хотел, — это тихо уйти из этого мира, находясь среди своей семьи. Теперь мне придется уехать и жить у своих друзей в Южной Америке», — сказал ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка.Этот разговор произошел после того, как 22 сентября на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в зале оказался Ярослав Хунка, и спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость в борьбе с русскими во времена Второй мировой войны».
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