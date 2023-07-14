Украинский боксер Усик хочет баллотироваться в президенты

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Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о желании баллотироваться в президенты после того, как станет абсолютным чемпионом.
«Пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», —поделился планами Усик в интервью на YouTubе-канале Seconds Out2 марта появилась информация о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который был запланирован на апрель 2023 года.
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