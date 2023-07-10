Украинский министр Камышин заявил о начале строительства завода по выпуску БПЛА Bayraktar

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Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.
Известно, что сроки начала строительства завода откладывались и переносились. Производство самих боевых БПЛА Bayraktar запланировано на 2025 год. Изготовлять дроны на Украине будет турецкая компания.
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