Украинское министерство экономики потребовало от учителей вернуть выданное пособие

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Министерство образования и науки (МОН), а также министерство экономики потребовали от учителей вернуть в полном объеме единоразовое пособие, выплаченное им после начала специальной военной операции. Сумма составляет 6,5 тысячи гривен (около 175 долларов США).
Отмечается, что в случае невозврата полученных сумм пособий министерство начнет процедуру их судебного истребования. По данным министерства на конец июня средства не вернули 3 247 работников бюджетных учреждений образования.
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