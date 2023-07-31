Украинское зерно будет экспортироваться через порты Хорватии

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Хорватия откроет доступ в свои порты для украинских судов, экспортирующих зерно. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Уточняется, что использоваться будут хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море.
Министр добавил, что Киев будет работать над созданием эффективных маршрутов, чтобы в полной мере воспользоваться предоставленной возможностью.
Ранее сообщалось, что Украина попросила Евросоюз покрыть дополнительные расходы в размере 30-40 долларов на перевозку зерна.
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Анастасия Чинкова