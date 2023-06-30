Украинского депутата подозревают в мошенничестве

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Генпрокуратура Украины подозревает в мошенничестве депутата Верховной рады
Подозрение в мошенничестве объявили председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщили в офисе генпрокурора государства.
Имя депутата ведомство раскрывать не стало, однако, по версии издания «РБК-Украина», фигурантом дела стал Сергей Алексеев.
Уточняется, что политик обманом завладел деньгами, принадлежащими гражданину ФРГ. Сумма средств составила 50 тысяч долларов. Теперь депутаты грозят 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.
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Имя депутата ведомство раскрывать не стало, однако, по версии издания «РБК-Украина», фигурантом дела стал Сергей Алексеев.
«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве», - отметили в офисе генерального прокурора.
Уточняется, что политик обманом завладел деньгами, принадлежащими гражданину ФРГ. Сумма средств составила 50 тысяч долларов. Теперь депутаты грозят 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.
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Татьяна Лаврова