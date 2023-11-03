Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына

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Женщину, родившуюся в Украине, арестовали в американском штате Флорида по обвинению в жестоком обращении с трехлетним сыном, как сообщает телеканал CBS.
«Женщина из Южной Флориды была обвинена после того, как ее запечатлели на камере наблюдения, как она избивала своего трехлетнего сына и бросала его на пол», — говорится в официальном заявлении.Юлия Сторожук утверждает, что это был «единичный случай», когда она прибегла к физическому воздействию на своего ребенка. Ей был предоставлен залог в размере 5000 долларов, и ей запретили контактировать со своим сыном.
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Артем Кузьмин