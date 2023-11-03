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Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына

CBS: украинскую беженку арестовали в США за избиение малолетнего сына
03 ноября 2023, 23:39
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Женщину, родившуюся в Украине, арестовали в американском штате Флорида по обвинению в жестоком обращении с трехлетним сыном, как сообщает телеканал CBS.
«Женщина из Южной Флориды была обвинена после того, как ее запечатлели на камере наблюдения, как она избивала своего трехлетнего сына и бросала его на пол», — говорится в официальном заявлении.
Юлия Сторожук утверждает, что это был «единичный случай», когда она прибегла к физическому воздействию на своего ребенка. Ей был предоставлен залог в размере 5000 долларов, и ей запретили контактировать со своим сыном.


Сторожук сообщила суду, что приехала в южную Флориду год назад из-за конфликта на Украине и работала бортпроводницей.

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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов поздравили россиян с Днем народного единства
04 ноября 2023, 00:31

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, пребывающие на борту Международной космической станции, передали поздравления своим соотечественникам в связи с Днем народного единства. Видеоролик с этим поздравлением был опубликован пресс-службой «Роскосмоса», передает РИА Новости.
«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, искренне поздравляем вас с Днем народного единства! Этот праздник особенно дорог каждому гражданину нашей страны, тем, кто нежно уважает свою Родину, кто хранит и уважает ее богатое наследие, и усердно работает во имя укрепления и процветания России», ​- заявил Кононенко.
Чуб напомнил, что День народного единства уходит своими корнями в глубокую историю. Он подчеркнул, что в XVII веке, народы России объединились в ополчение рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, сумели объединиться и дать отпор захватчикам, защитив суверенитет государства, «освободив нашу Родину от оккупантов, восстановив власть, возродив и укрепив нашу страну».

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ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улицах среди руин
04 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/Roman Novitskii

Женщины в секторе Газа сталкиваются с крайне неблагоприятными условиями при родах, сообщили на сайте ООН.
Отмечается, что они вынуждены рожать среди развалин на улице, в разрушенных больницах или в переполненных центрах для беженцев с недостаточными санитарными условиями. Эти факты содержатся в совместном заявлении, опубликованном Детским фондом ООН, Всемирной организацией здравоохранения и БАПОР ООН.

В документе также говорится, что многие женщины вынуждены рожать в убежищах, в своих домах, среди обломков на улицах или в переполненных медицинских учреждениях, где условия гигиенической безопасности ухудшаются, а риск заражения и осложнений в медицинском плане увеличивается. Такая ситуация обусловлена закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медицинской помощи.

Согласно заявлению, даже медицинские учреждения подвергаются обстрелам. К примеру, 1 ноября произошел обстрел важного родильного отделения больницы Аль-Хило. Документ также предостерегает о том, что в среднем в день в секторе Газа рожают 180 женщин, из которых у 15% могут возникнуть осложнения во время беременности или родов, требующие дополнительной медицинской помощи.

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#женщины
#больницы
#оон
#обстрел
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Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств
Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств для евроинтеграции Украины
03 ноября 2023, 23:47

Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, что считается необходимым шагом для начала переговоров о возможном вступлении Украины в Европейский союз.
Речь идет о законе № 9610, который внес изменения в действующий закон «О национальных меньшинствах (сообществах)» и был одобрен Верховной радой еще 21 сентября. По данным украинского издания «Страна.ua», главное изменение заключается в том, что данная нормативная инициатива не распространяется на русскоязычное население.

Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что переделанный законопроект, учтя рекомендации Венецианской комиссии, создает необходимые условия для соблюдения прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и соответствует требованиям для получения Украиной статуса полноправного члена Европейского союза.

«Мы выполнили еще один из критериев нашего евроинтеграционного пути. Сегодня я подписал важный закон о национальных сообществах», — подчеркнул Зеленский в видеозаявлении, опубликованном в его Telegram-канале.
Тем не менее, на официальном веб-сайте Верховной рады на момент написания данного сообщения не было подтверждающей информации о подписании данного закона. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Рады, закон был направлен на подпись Президенту Украины 26 сентября 2023 года.

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#рекомендации
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#зеленский
#путин
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Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе, десятки человек погибли
WAFA: в Газе десятки человек погибли в лагере для беженцев при ударах Израиля
03 ноября 2023, 23:18

Фото: IStock/John Theodor

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, которая служила убежищем для беженцев. Палестинское информационное агентство WAFA сообщило о десятках жертв.
«Воздушные атаки оккупантов разрушили Усаму бен Заида школу, где жили тысячи перемещенных лиц в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, приведя к гибели и ранению десятков людей», — говорится в публикации.
Это учебное заведение предоставляло убежище для людей через Агентство ООН по делам палестинских беженцев и помощи работе (БАПОР).

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Герцог: Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС, несмотря на страдания мирных

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#израиль
#дрон
#оон
#удар
#рф
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Стал известен самый главный конкурент Зеленского на президентских выборах
«Страна.ua»: Залужный может сместить Зеленского с поста президента Украины
03 ноября 2023, 22:37

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный может сместить с поста президента Украины нынешнего главу государства Владимира Зеленского, об этом пишет «Страна.ua».
«Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist о проблемах с украинским наступлением и о тупике на фронте, а также вышедший чуть ранее материал в издании Time о разногласиях между Владимиром Зеленским, его окружением и военными о стратегии войны вновь породили в политических кругах Украины обсуждение якобы намерений Залужного пойти в президенты», - прокомментировал ситуацию автор статьи. 

По мнению журналиста, две эти статьи появились отнюдь не случайно. С помощью них общественности прямо продемонстрировали колоссальную разницу между признающим ошибки залужным и упивающимся властью Зеленским. 

Напомним, в статье для журнала Time её автор Саймон Шустер ссылался на слова приближенных Зеленского, а именно - его советников. По словам собеседников журналиста, Зеленский практически потерял рассудок, совершенно неадекватно оценивает ситуацию на полях СВО, а также пускает на самотёк процветающую в рядах украинских чиновников коррупцию.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#президент
#выборы
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Герцог: Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС, несмотря на страдания мирных
03 ноября 2023, 21:57

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Израиль не намерен прекращать борьбу с ХАМАС, даже несмотря на страдания мирных жителей, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей колонке для The New York Times.
«Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС – ошибается», - прокомментировал ситуацию Герцог.

По его словам, страдания как израилитян, так и палестинцев будут прекращены только тогда, когда движение ХАМАС будет полностью уничтожено.

Он также отметил, что все, кто пытается «связать руки» израильской армии подрывает надежду на мирный исход происходящего на Ближнем Востоке.

Напомним, ситуация в регионе обострилась до предела, страдает в том числе и военный контингент армии США. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, под ударами Сирии и Ирака гибнет много американских военных.

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#израиль
#президент
#палестина
#сектор газа
#война
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Кулеба: Украина не ведёт переговоры с Россией и не видит в них смысла
03 ноября 2023, 21:37

Фото: iStock/Diy13

Украина не ведёт тайные переговоры с Россией, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует «РБК-Украина».
«Нет», - ответил Кулеба на вопрос журналиста о тайных переговорах между Москвой и Киевом.

Министр также подчеркнул, что Украина не видит смысл в переговорах, пока Вооруженные силы РФ находятся на территории Украины. Киевская «Формула мира» заключается в признании суверенитета Украины, напомнил Кулеба. 

При этом, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией. В доказательство, Путин продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#украина
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#вооружённые силы рф
#зеленский
#киев
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Россия и Мьянма впервые в современной истории проведут совместные учения
03 ноября 2023, 21:27

Фото: iStock/Dovapi

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Сообщается, что Евменов встретится с руководством Мьянмы и командованием военно-морских сил. Одна из целей поездки заключается в укреплении военно-морского сотрудничества между РФ и Мьянмой.

Ранее сообщалось, что первый за 30 лет самолёт из Мьянмы прибыл в Россию. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск. На данный момент авиасообщение снова возобновлено, чтобы будет особенно удобно для туристов, желающих посетить полуостров Индокитай.

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#поездки
#рф
#новосибирск
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Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средств
03 ноября 2023, 21:09

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Имевшиеся у администрации США дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны. Об этом сообщили в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон начинает передавать Киеву меньшее количество военного имущества из наличия Пентагона, чтобы «растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок». Жан-Пьер также призвала конгресс поспешить с одобрением заявки американского президента Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи.

Ранее сообщалось, что США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. 

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