Украинца выгнали из лагеря беженцев в Германии за отказ от приветствия в стиле ОУН

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Одессита Ивана выгнали из лагеря беженцев, расположенного в Германии, за то, что он не захотел здороваться традиционным приветствием украинских националистов: «Слава Украине — героям слава!». Донесла на него и добилась выселения группа земляков.
Через несколько часов за одесситом приехала полиция. Его попросили быстренько собрать вещи и покинуть лагерь. Официальной причиной была названа коллективная жалоба на него земляков — загадочный, подозрительный, не разделяет национальные ценности, снимает видео, чем подвергает опасности украинских беженцев. Иван рассказал, что не оказаться на улице ему помогли только в русской общине. Все остальные в Германии от него отвернулись. Сейчас он планирует добиться встречи с президентом Европейского информационного центра по правам человека Гарри Муреем и попробовать добиться справедливости.
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Александр Бойцов