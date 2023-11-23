Украинцев призвали экономить электричество из-за похолодания

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям страны с просьбой сократить потребление электричества. Об этом сообщается на сайте организации.
Украинская компания обратила внимание на то, что восстановить все генерирующие мощности, которые были повреждены в результате ударов, не удалось. Резерва также не хватает, заявили в «Укрэнерго». В связи с этим, жителей Украины призвали к экономному пользованию электричеством.
На фоне похолодания, украинцев попросили сократить потребление ресурса с 09.00 до 19.00.
Прежде сообщалось, что на Украине возник дефицит электроэнергии в связи с усугублением погодных условий. Нехватка ресурса выросла в два с половиной раза по сравнению с предыдущими сутками.
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На фоне похолодания, украинцев попросили сократить потребление ресурса с 09.00 до 19.00.
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Анастасия Крестьянова