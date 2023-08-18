На Украине зимой электричество будут отключать без ракетных ударов

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Зимой на Украине может проводиться отключение электричества на длительное время даже без ракетных ударов по инфраструктуре. Об этом заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, приводит его слова портал UBR.ua.
Ранее сообщалось о росте цен на овощи на Украине. Стоимость продуктов выросла на 22 процента за месяц.
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