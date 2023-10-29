Украинцы попросили Россию в ООН помочь вернуть детей с Запада, заявил МИД

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Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в постпредство РФ при ООН с апреля этого года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева. Об этом Лукьянцев сообщил в эфире Первого канала.
Ранее омбудсмен Львова-Белова заявила, что Россия не получила ни одного запроса в отношении вывезенных из зоны боевых действий детей. По её словам, претензии Международного уголовного суда в Гааге необоснованы, потому что у большинства детей, вывезенных из зоны боевых действий, не осталось родных, которые настаивали бы на воссоединении семьи. Также Львова-Белова подчеркнула, что в случае, если поступит запрос о том, что дети были якобы незаконно депортированы, то подобное дело будет рассматриваться в пользу ребёнка.
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Екатерина Коршунова