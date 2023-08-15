Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей

Фото: сайт посольства РФ в Вашингтоне
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина применяет военную помощь, полученную от западных союзников, против гражданского населения. Этот комментарий был опубликован в Telegram-канале российского дипломатического представительства.
«Американцы явно осознают, что военная продукция из США активно используется киевскими властями против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры», - подчеркнул дипломат.Читайте также:
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