Украину примут в НАТО, если она отдаст часть земель России

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Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России, заявил начальник штаба НАТО Стиан Йенсен.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - прокомментировал ситуацию Йенсен.
Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.
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Евгения Парфентьева