Умер экс-министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Скончался 85-летний бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани.
Он был активным участником свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа. О смерти Тенгиза Китовани сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2». Где именно скончался Китовани, не уточняется.
Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси, выпускник Художественной академии. В 1970-х годах насмерть сбил человека и провёл в тюрьме 12 лет. В первые месяцы независимости Грузии возглавлял национальную гвардию, фактически став создателем республиканских вооруженных сил.
Зимой 1991-1992 годов наряду с Джабой Иоселиани и Тенгизом Сигуа принимал участие в свержении первого президента Звиада Гамсахурдиа, потом в боевых действиях в Абхазии, которые окончились для Грузии поражением.
В 1995 году, после прихода к власти в Грузии бывшего главы советского МИД Эдуарда Шеварднадзе, Китовани арестовали и приговорили к 8 годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований.
В 1999 году Тенгиза Китовани помиловали по медицинским основаниям. Он эмигрировал в Россию, а в 2012 году вернулся в Грузию.
Читайте также:
Умерла российская писательница и драматург Нина Садур
Умер инженер Ус, отвечавший за сооружение саркофага на Чернобыльской АЭС
Умер 40-летний замглавы Роскосмоса по экономике Овчинников
Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси, выпускник Художественной академии. В 1970-х годах насмерть сбил человека и провёл в тюрьме 12 лет. В первые месяцы независимости Грузии возглавлял национальную гвардию, фактически став создателем республиканских вооруженных сил.
В 1995 году, после прихода к власти в Грузии бывшего главы советского МИД Эдуарда Шеварднадзе, Китовани арестовали и приговорили к 8 годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований.
В 1999 году Тенгиза Китовани помиловали по медицинским основаниям. Он эмигрировал в Россию, а в 2012 году вернулся в Грузию.
Читайте также:
Умерла российская писательница и драматург Нина Садур
Умер инженер Ус, отвечавший за сооружение саркофага на Чернобыльской АЭС
Умер 40-летний замглавы Роскосмоса по экономике Овчинников
Мария Фирсова