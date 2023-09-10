Умер известный советский и российский актер Андрей Шаронов

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Накануне, 9 сентября, ушел из жизни известный советский и российский актер Андрей Шаронов. Ему было 72 года.
На экране Андрей Шаронов дебютировал в 1981 году, сыграв в знаменитой музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой». Его партнерами на съемочной площадке этого фильма были звезды советского кино Александр Демьяненко, Елена Соловей, Леонид Серебреников. Далее были роли в кинофильмах Эмма», «Меченые», «Русская симфония» режиссера Лопушанского, «Жить сначала» и многосерийный детектив «Такая работа».
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