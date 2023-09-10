Радио1
Главная / Новости / Политика/ Умер известный советский и российский актер Андрей Шаронов

Умер известный советский и российский актер Андрей Шаронов

10 сентября 2023, 17:54
Фото: istockphoto/jorgeantonio

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Накануне, 9 сентября, ушел из жизни известный советский и российский актер Андрей Шаронов. Ему было 72 года.

Андрей Шаронов родился 2 июля 1951 года. В 1972 году он закончил знаменитый Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК). Сейчас он называется Российский государственный институт сценических искусств. После он долгое время служил в Театре драмы и комедии на Литейном. Также актер преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

На экране Андрей Шаронов дебютировал в 1981 году, сыграв в знаменитой музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой». Его партнерами на съемочной площадке этого фильма были звезды советского кино Александр Демьяненко, Елена Соловей, Леонид Серебреников. Далее были роли в кинофильмах Эмма», «Меченые», «Русская симфония» режиссера Лопушанского, «Жить сначала» и многосерийный детектив «Такая работа».

Читайте также:

Умер актер из «Таинственного острова»

В «Союзмультфильме» сообщили о смерти актера и режиссера Константина Арефьева

Умер российский и советский актер Топольсков

#кино
#работа
#актёр
#звёзды
#фильм
Читайте нас в
Депутат Мособлдумы Легков назвал организацию выборов идеальной
10 сентября 2023, 18:23

Фото: Мособлизбирком

Российский лыжник, олимпийский чемпион в 50-километровом марафоне, серебряный призёр в эстафете, депутат Мособлдумы Александр Легков принял участие в выборах на участке в Красноармейске.
«Мы не только сами голосуем, но ещё и объезжаем участки. Всё проходит в штатном режиме, люди идут, явка хорошая. Везде всё спокойно и тихо. Избиратели в хорошем настроении, они с удовольствием приходят голосовать. Для всех это праздник», – поделился Легков.
Он также побывал в Ситуационном центре штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье и оценил его работу. 
«С моей точки зрения, всё идеально. Я очень рад, что в Московской области всё организовано на хорошем профессиональном уровне. Здесь видно всю нашу Московскую область, где как голосуют. Плюс здесь работают общественники, которые в очередь встают, чтобы проверит, везде ли всё хорошо. Есть люди, которые не уверены, что всё везде прозрачно. После этого их мнение меняется», – отметил депутат. 
В Московской области завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
 
Читайте также:

Муфтий Подмосковья Аббясов проголосовал на выборах из Соборной мечети Ногинска

Для находящихся в зоне СВО бойцов организовали голосование на подмосковных выборах

Плющенко и Рудковская приехали голосовать на участок в Назарьево
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#дэг
#подмосковье
#московская область
#депутат
#мособлдума
#спортсмены
Читайте нас в
Муфтий Подмосковья Аббясов проголосовал на выборах из Соборной мечети Ногинска
10 сентября 2023, 17:54

Фото: Мособлизбирком

Глава Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов проголосовал выборах на рабочем месте – в Соборной мечети Ногинска. Он воспользовался системой дистанционного электронного голосования.
«Я приехал на работу, открыл компьютер и сделал выбор. Сегодня мы выбираем губернатора Московской области. Для нас это важно, потому что мы видим, какая большая работа проводится. Конечно, мы хотим, чтобы наше Подмосковье развивалось и дальше. В этом году у нас три дня голосования. В наши имамы, руководители мусульманских общин обратились в пятницу, праздничный для нас день к прихожанам, чтобы они проявили гражданскую активность и пошли на выборы», – сказал Аббясов.
ДЭГ в этом году используется на выборах в Подмосковье впервые. Для онлайн-голосования нужно было оставить заявку на региональном портале госуслуг до 4 сентября.
 
Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
 
В Московской области 8, 9 и 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.

Читайте также:

Для находящихся в зоне СВО бойцов организовали голосование на подмосковных выборах

Плющенко и Рудковская приехали голосовать на участок в Назарьево

Явка на участки в Подмосковье к 15 часам превысила 50%
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#дэг
#муфтий
#рушан аббясов
#мечеть
#ногинск
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Для находящихся в зоне СВО бойцов организовали голосование на подмосковных выборах
10 сентября 2023, 17:36

Фото: Мособлизбирком

Власти Подмосковья организовали голосование на выборах для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова. В третий, заключительный день голосования она посетила подмосковный Центр общественного наблюдения за выборами.
«Очень важно было организовать процесс голосования в зоне СВО, хотя такого опыта у нас не было. Но всё получилось. Мы с 1 по 4 сентября работали с замполитами, отслеживали информацию. Московская область вовремя доставила бюллетени, организовала выборную кампанию, и теперь каждый боец может отразить свое мнение», – отметила Белехова.
Она назвала своевременными принятые поправки в закон, которые позволяют бойцам голосовать по военному билету.  
«Даже там, за лентой, они понимают, что обладают избирательным правом и фактически влияют на жизнь региона. Также были вопросы, как ребята будут голосовать во время отпуска, находясь в госпиталях. И мы видим, что все процессы сказала на сегодняшний день организованы», – подчеркнула Белехова. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
 
Читайте также:

Плющенко и Рудковская приехали голосовать на участок в Назарьево

Явка на участки в Подмосковье к 15 часам превысила 50%

Делегация Мьянмы оценила работу избирательных участков в Коломне


#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#единый день голосования
#едг
#дэг
#подмосковье
#московская область
#сво
#спецоперация
#военные
Читайте нас в
Плющенко и Рудковская приехали голосовать на участок в Назарьево
10 сентября 2023, 16:42

Фото: Мособлизбирком

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, продюсер и телеведущая Яна Рудковская приняли участие в выборах в Московской области. Они приехали на избирательный участок в Назарьево.
«Мы с Евгением приезжаем каждые выборы на избирательный участок в Назарьево. Знаем о ДЭГе, но выбираем очное голосование. Мы показываем своим примером, что обязательно нужно голосовать, потому что развитие нашего региона очень важно. И мы видим все изменения и хотим, чтобы всё это оставалось. Три года назад мы открыли здесь большую академию «Ангелы Плющенко», – поделилась Рудковская
Плющенко добавил, что развитие массового и детского спорта – один из его личных приоритетов. 
«Это наш долг. Мы поддерживаем того, кто действительно радеет душой за родное Подмосковье, столько сил и энергии вкладывает в его будущее», – подчеркнул фигурист. 
После голосования звёздная пара устроила фотосессию с членами комиссии и избирателями.
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

Читайте также:

Явка на участки в Подмосковье к 15 часам превысила 50%

Депутат Толмачёв: новые технологии помогают бороться с фейками на выборах

Делегация Мьянмы оценила работу избирательных участков в Коломне
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#дэг
#участок
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Зампред избиркома ЛНР Сумская: явка на выборы в регионе составила 72,53%
10 сентября 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов

В Луганской Народной Республике завершилось голосование, ярка на выборы за три дня составила 72,53%. Об этом сообщила заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.
В настоящее время все избирательные участки закрыты, предстоит подсчёт голосов.

Ранее МИД Украины и НАТО осудили проведение выборов на новых территориях России, назвав их нелигитимными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой такое отношение украинских властей к проведению голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях говорит о безразличном отношении к мнению местного населения.

Кроме того, украинские власти произвели атаку на избирательный участок в Запорожской области. Они запустили беспилотник ночью, поэтому никто не пострадал. По мнению замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, это была попытка напугать население.

Читайте также:

В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму

НАТО осудила выборы в новых регионах России, назвав их нелегитимными

Дроны ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
#лнр
#украина
#голосование
#выборы
Читайте нас в
Явка на участки в Подмосковье к 15 часам превысила 50%
10 сентября 2023, 16:23

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участки по выборам в Подмосковье к 15 часов превысила 50%. Дистанционно проголосовали 87%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Голосование в Московской области продолжается. Явка избирателей на выборах по состоянию на 15 часов составила 50,78%. На участках проголосовали 2 млн 849 тысяч 645 человек. Посредством ДЭГ в Подмосковье отдали голоса 386 тыс 953 человека, что составляет 87% от числа заявившихся», – отметил Берёзкин
 По его словам, голосование проходит штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано.
«За сегодняшний день в Мособлизбирком было подано 39 обращений. Это очень незначительное количество, но на каждое из них мы оперативно реагируем. Четыре – это жалобы, связанные с действием или бездействием участковых избиркомов. По каждому из них проведена большая работа, все вопросы сняты. Сообщалось, что на трёх участках будто бы происходили «вбросы» бюллетеней в урны. В двух случаях это были фейки, с этими людьми сейчас работают правоохранители». 29 обращений были связаны с актуализацией избирательных списков», – рассказал Берёзкин.  
Два человека, по его словам, попросили помощи в ДЭГ. Это было связано с тем, что на их мобильных устройствах работал VPN, что мешает работе портала госуслуг. 
 
Один избиратель из Фрязина не знал, на каком участке ему голосовать. Этот вопрос также был решён. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.

Читайте также:

Депутат Толмачёв: новые технологии помогают бороться с фейками на выборах

Делегация Мьянмы оценила работу избирательных участков в Коломне

Сыровар Сирота оценил работу наблюдателей на подмосковных выборах
 

#мособлизбирком
Читайте нас в
Журналисты рассказали, как проходят выборы в оживающей Волновахе
10 сентября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Во многих регионах России, включая ДНР, с 8 по 10 сентября проходят выборы в органы власти различных уровней. О том, как жители Волновахи в Донецкой Народной Республике голосовали за депутатов народного Совета региона, рассказали журналисты.
Корреспондент издания «360» узнала, как голосовали пенсионеры и маломобильные граждане. Члены избирательной комиссии посетили каждого, кто по какой-либо причине не смог сам прийти на избирательный участок. С утра сотрудники комиссии получили списки и начали поквартирный обход. Придя в квартиру к избирателю, там устанавливают специальную ширму — таким образом соблюдается положенная по закону тайна голосования.

Пожилые и молодые избиратели  на Донбассе уверены: голосовать нужно обязательно, ведь это их земля, их судьба, их жизнь. Конечно, они должны участвовать в определении того, как и под чьим руководством регион будет жить и развиваться. Сейчас Волноваха оживает. Восстанавливаются детские сады, школы, городская и социальная инфраструктура, возвращаются жители. А кто-то и не уезжал, как, например, 18-летняя Яна, которая сегодня голосовала впервые. Она рассказала, что немного волновалась, но очень рада, что приняла участие в выборах. Теперь она знает, что тоже поучаствовала в том, чтобы сделать Волноваху лучше.

Читайте также:

Дроны ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области

Явка на участки в Подмосковье к 15 часам превысила 50%

НАТО осудила выборы в новых регионах России, назвав их нелегитимными

#пенсионеры
#земля
#школы
#социальная инфраструктура
#жизнь
#детские сады
#участок
#жители
#регион
#сотрудники
#днр
Читайте нас в
Делегация Мьянмы оценила работу избирательных участков в Коломне
10 сентября 2023, 15:58

Фото: Мособлизбирком

На избирательных участках в Коломне в заключительный день голосования в Подмосковье побывала делегация Мьянмы. Их работу оценил председатель союзной избирательной комиссии Тейн Соэ.
«У вас многое сделано, чтобы избиратели голосовали комфортно. Очень удобные участки, вы молодцы. Я также видел, как проходит электронное голосование. Это полезная вещь. Удобные КОИБы с подсчётом бюллетеней, хорошо устроены кабинки для голосования. Весь процесс открытый», – поделился впечатлениями Тейн Соэ. 
В Московской области проходит третий, заключительный день выборов губернатора, дополнительных выборов депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборов депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
 
В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

Читайте также:

Депутат Толмачёв: новые технологии помогают бороться с фейками на выборах

Сыровар Сирота оценил работу наблюдателей на подмосковных выборах

Спикер Мособлдумы Брынцалов проголосовал на выборах с семьёй на участке в Балашихе


#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#коломна
#участок
#дэг
Читайте нас в
Эрдоган предложил России увеличить объем поставок бесплатного зерна для Африки
10 сентября 2023, 15:55

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне не ограничиваться поставкой нуждающимся странам Африки одного миллиона тонн бесплатного зерна, а увеличить этот объем.
Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели (Индия). Турецкий лидер напомнил о планах России, Катара и Турции направить бесплатно один миллион тонн зерна в те страны африканского континента, в которых наиболее тяжелая продовольственная ситуация. По мнению Эрдогана, в Африке много государств, нуждающихся в такой помощи, поэтому объемы поставок следует увеличить. Об это президент Турции сказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике идею о бесплатной поставке зерна в Африку. Он почему-то посчитал, что такое решение России, Турции и Катара является проявлением цинизма и неуважения к африканским странам. Еврочиновник привел в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым, как известно, зерно большей частью поставляется в европейские государства, а вовсе не в голодающие страны Африки.

Читайте также:

Глава Евросовета Мишель подверг критике бесплатный экспорт зерна в Африку

Эрдоган призвал ослабить санкции против России

Эрдоган рассказал, как прошли переговоры с Путиным в Сочи

#зерно
#президент
#мид
#индия
#страны
#лидер
#россия
#турция
#сергей лавров
Читайте нас в
Достижения.рф