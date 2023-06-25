Умер соавтор Конституции РФ Шейнис

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«Двадцать пятого июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии "Яблоко", депутат Государственной Думы первых двух созывов», — говорится в сообщении политической партии.
Ранее сообщалось о смерти 60-летнего бывшего тренера вратарей московского «Спартака» Юрия Перескокова.
В качестве игрока Юрий Перескоков выступал за «Красную Пресню», «Факел» (Воронеж), владикавказский «Спартак», «Пахтакор» (Ташкент) и нижегородский «Локомотив». В составе «Красной Пресни» в 1985 году Юрий Перескоков стал обладателем Кубка РСФСР.