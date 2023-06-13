Умер советский волейболист-чемпион

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Чемпион Игр-1980 в составе сборной СССР по волейболу Вячеслав Зайцев умер в 70 лет
Скончался волейболист Вячеслав Зайцев, завоевавший золото на Олимпийских играх 1980 года в составе советской сборной. Об этом информирует официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Зайцеву было 70 лет, причины смерти не раскрываются.
«Вячеслав Алексеевич был не только выдающимся спортсменом с впечатляющим списком достижений, но и человеком с большим сердцем, отличавшимся добротой, открытостью и готовностью прийти на помощь», - заявили в федерации.
Помимо Олимпийской медали Зайцев был двукратным победителем чемпионата мира и Кубка мира в составе сборной СССР. Также на его счету семь побед на чемпионатах Европы, играя за национальную команду.
Напомним, что 12 июня также скончался итальянский политик Сильвио Берлускони. Ему было 87 лет.
Зайцеву было 70 лет, причины смерти не раскрываются.
Помимо Олимпийской медали Зайцев был двукратным победителем чемпионата мира и Кубка мира в составе сборной СССР. Также на его счету семь побед на чемпионатах Европы, играя за национальную команду.
Напомним, что 12 июня также скончался итальянский политик Сильвио Берлускони. Ему было 87 лет.
Артем Кузьмин