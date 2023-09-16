Умер юморист Вячеслав Цветной

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Известный артист эстрады и автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) скончался в Удмуртии на 54-м году жизни. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев в социальной сети «ВКонтакте».
Министр также подчеркнул, что народ будет помнить Вячеслава Цветного и выразил благодарность за его вклад в искусство и культуру региона.
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