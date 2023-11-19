Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал проявлением русофобской политики решение финских властей закрыть четыре из восьми контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Он напомнил финнам пословицу о том, что «без брата проживешь, а без соседа — нет.