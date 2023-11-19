Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

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Организация Центр Картера, основанная Розалин Картер, бывшей первой леди США и супруги 39-го президента Джимми Картера, объявила о ее уходе из жизни в возрасте 96 лет.
«Бывшая первая леди, Розалин Картер, страстно отстаивавшая психическое здоровье, заботу и права женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября... в своем доме в Плейнс, штат Джорджия», — гласит заявление на сайте организации.99-летний Джимми Картер, возглавлял США с 1977 по 1981 год и был удостоен Нобелевской премии мира по окончании своего президентского срока. Джимми и Розалин Картер были в браке с 1946 года.
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