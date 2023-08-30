UnHerd: БРИКС во главе с Россией могут установить новый миропорядок

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Обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци заявил, что в 2024 году БРИКС будет играть ключевую роль в мире после принятия новых стран в свой состав.
Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что РФ в рамках БРИКС успешно решает задачи, в том числе по товарообмену и расчетам, которые на данный момент проблематично решать с западными странами. Министр финансов РФ подчеркнул, что БРИКС — это сообщество дружественных государств, которое направлено на улучшение состояния своих граждан и на увеличение развития экономического потенциала.
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Екатерина Коршунова