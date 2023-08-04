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США, страны НАТО и Евросоюз виновны в разрушении Украины. С таким заявлением в своём Twitter выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Опрос CNN показал, что 51% жителей США считает, что их страна «сделала достаточно для помощи Украине». Уоллес, в свою очередь, написал, что США, совместно с ЕС и НАТО, сделали достаточно для уничтожения Украины.
По его мнению, США и Евросоюз, преследуя свои геополитические цели, безжалостно убили огромное количество людей и разрушили государство.
Напомним, что Уоллес неоднократно призывал завершить конфликт на Украине, поскольку он выгоден только для Западу.
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По его мнению, США и Евросоюз, преследуя свои геополитические цели, безжалостно убили огромное количество людей и разрушили государство.
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Анастасия Чинкова