Белый дом отправил Украине список условий для продолжения финансовой помощи

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Белый дом передал Киеву ряд условий, который Украине необходимо выполнить для продолжения финансовой помощи от Соединенных Штатов.
Письмо с требованиями было отправлено заместителем советника Белого дома по национальной безопасности и вопросам международной экономики Майком Пайлом. Информацию сообщает агентство «Украинская правда».
Список требования поступил к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в офис президента Владимира Зеленского, а также в «Координационную платформу доноров». В документе указаны изменения в порядке их внедрения. Требуемые реформы коснулись функционирования антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия и судебной ветви власти.
Также в списке требований прописаны изменения в работе Министерства Обороны Украины.
По мнению Майка Пайла необходимо выполнить данный ряд требований, ведь неизвестно куда уходит финансовая помощь Штатов.
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Список требования поступил к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в офис президента Владимира Зеленского, а также в «Координационную платформу доноров». В документе указаны изменения в порядке их внедрения. Требуемые реформы коснулись функционирования антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия и судебной ветви власти.
По мнению Майка Пайла необходимо выполнить данный ряд требований, ведь неизвестно куда уходит финансовая помощь Штатов.
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Алина Юрчак